Под наблюдением: коронавирус подозревают у 168 тысяч жителей России

В мире, по данным на утро 25 апреля, зарегистрировано 2 миллиона 827 тысяч 393 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Более 168 тысяч жителей России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19, такие данные приводит Роспотребнадзор.

"В Российской Федерации проведено более 2,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 168 тысяч человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в стране проведено 169 тысяч тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, в республике два случая заболевания коронавирусом, оба пациента находятся в Гудаутской больнице под наблюдением врачей, еще один заразившийся COVID-19 гражданин Абхазии выздоровел и был выписан из больницы.