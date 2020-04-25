03:24 26 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.72
  • EUR80.25
Поиск
Важно:

Под наблюдением: коронавирус подозревают у 168 тысяч жителей России

© Sputnik / Пресс-служба мэрии Москвы
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (563)
214 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200425/1029973912/Pod-nablyudeniem-koronavirus-podozrevayut-u-168-tysyach-zhiteley-Rossii.html

В мире, по данным на утро 25 апреля, зарегистрировано 2 миллиона 827 тысяч 393 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Более 168 тысяч жителей России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19, такие данные приводит Роспотребнадзор.

"В Российской Федерации проведено более 2,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 168 тысяч человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в стране проведено 169 тысяч тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, в республике два случая заболевания коронавирусом, оба пациента находятся в Гудаутской больнице под наблюдением врачей, еще один заразившийся COVID-19 гражданин Абхазии выздоровел и был выписан из больницы.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (563)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Невидимый барьер: как в мире борются с коронавирусом, соблюдая дистанцию
75 лет встрече на Эльбе: уникальные кадры кинохроники
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться