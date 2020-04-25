Под наблюдением: коронавирус подозревают у 168 тысяч жителей России

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Более 168 тысяч жителей России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19, такие данные приводит Роспотребнадзор.
"В Российской Федерации проведено более 2,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 168 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в стране проведено 169 тысяч тестов на коронавирус.
Согласно последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, в республике два случая заболевания коронавирусом, оба пациента находятся в Гудаутской больнице под наблюдением врачей, еще один заразившийся COVID-19 гражданин Абхазии выздоровел и был выписан из больницы.
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