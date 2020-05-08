14:23 08 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск

Последний бой: Минобороны России рассекретило данные об освобождении Праги

© Sputnik / Эммануил Евзерихин
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (114)
75 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200508/1030081466/Posledniy-boy-Minoborony-Rossii-rassekretilo-dannye-ob-osvobozhdenii-Pragi.html

Архивные документы об освобождении Праги опубликованы на сайте военного ведомства в разделе "Последний бой перед победой".

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на сайте ведомства засекреченные ранее документы об освобождении Праги советскими войсками.

В разделе представлены боевые журналы, приказы и донесения о ходе Пражской наступательной операции. 

В освобождении столицы Чехословакии принимали участие войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов.

Красная Армия начала операцию 6 мая 1945 года и закончила 11-го, в рамках наступления были уничтожены группировки немецких войск в столице Чехословакии. 

По ее итогам в плену оказались 25 тысяч немецких солдат и офицеров, советские войска захватили 265 танков, 220 БТР, 80 самолетов.

Читайте также:

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (114)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Все ради Победы: война в объективе фотокорреспондентов
Погиб под Брянском: Лев Квициния рассказал о своем дяде
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться