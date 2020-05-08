Последний бой: Минобороны России рассекретило данные об освобождении Праги

Архивные документы об освобождении Праги опубликованы на сайте военного ведомства в разделе "Последний бой перед победой".

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на сайте ведомства засекреченные ранее документы об освобождении Праги советскими войсками.

В разделе представлены боевые журналы, приказы и донесения о ходе Пражской наступательной операции.

В освобождении столицы Чехословакии принимали участие войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов.

Красная Армия начала операцию 6 мая 1945 года и закончила 11-го, в рамках наступления были уничтожены группировки немецких войск в столице Чехословакии.

По ее итогам в плену оказались 25 тысяч немецких солдат и офицеров, советские войска захватили 265 танков, 220 БТР, 80 самолетов.

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