Последний бой: Минобороны России рассекретило данные об освобождении Праги

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на сайте ведомства засекреченные ранее документы об освобождении Праги советскими войсками.
В разделе представлены боевые журналы, приказы и донесения о ходе Пражской наступательной операции.
В освобождении столицы Чехословакии принимали участие войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов.
Красная Армия начала операцию 6 мая 1945 года и закончила 11-го, в рамках наступления были уничтожены группировки немецких войск в столице Чехословакии.
По ее итогам в плену оказались 25 тысяч немецких солдат и офицеров, советские войска захватили 265 танков, 220 БТР, 80 самолетов.
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