Минобороны России рассекретило документы о боях за Прибалтику

Солдаты и офицеры советской армии, освобождавшие столицу Эстонии Таллин в сентябре 1944 года, проявляли беспримерный героизм и самоотверженность, об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные министерством обороны России.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Министерство обороны России запустило на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, в котором опубликованы уникальные рассекреченные документы Центрального архива военного ведомства.

Таллин был освобожден в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции советских войск, которая проводилась с 14 сентября по 24 ноября 1944 года с целью разгрома группировки немецких войск в Прибалтике и завершения освобождения от немецких войск территории Эстонии, Латвии и Литвы.

Размещенные в разделе боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты раскрывают детали Таллинской наступательной операции и рассказывают об атмосфере освобождения Таллина.

Героизм красноармейцев и помощь местных жителей

В частности, в архивных документах рассказывается о беспримерном героизме и самоотверженности солдат и офицеров Красной армии, освобождавших эстонскую столицу: командира танка старшего лейтенанта Лобова из 27-го отдельного танкового полка, командира 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады майора Василия Горбаня, командира Т-34 1-го батальона той же 152-й танковой бригады лейтенанта Олега Щербакова, штурмана звена 3-й авиаэскадрильи 51-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота младшего лейтенанта Ивана Рачкова. Все они удостоились за свои подвиги звания Героя Советского Союза.

Кроме того, материалы повествуют о том, как жители Эстонии, рискуя своей жизнью, помогали советским войскам освобождать эстонскую землю от гитлеровских оккупантов.

"Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видят своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям", — говорилось в одном из политдонесений, направленном из освобожденной Эстонии в Москву. "Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты", — отмечалось в этом документе.

Так, в районе деревни Пилка эстонская крестьянка успела укрыть в погребе своего дома троих красноармейцев от большой группы гитлеровцев. "Немцы вошли в дом и начали спрашивать у хозяина, где русские. Тот сказал, что никого нет. Не успев приступить к поиску, немцы услышали крики "ура" нашей пехоты. Тут же они расстреляли эстонца", — говорилось в донесении.

"Когда пехотинцы вошли в дом, хозяйка повела командира в погреб и показала ему, какой ценой она сохранила наших бойцов от немцев", — писал автор политдонесения. В документе приведены слова одного из тех спасенных солдат, красноармейца Малышева. Рассказывая о случившемся другим бойцам, он заявил: "Я теперь воочию убедился, что эстонский народ ждет нас как своих освободителей".

Зверства гитлеровцев в Эстонии во время войны

Министерство обороны РФ обнародовало архивные документы, свидетельствующие о жестоких массовых расправах гитлеровцев над населением оккупированной ими Эстонии во время Великой Отечественной войны. В представленных архивных документах содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами.

"Документы исторического проекта повествуют, что 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу. В один день были уничтожены почти все узники лагеря", - отмечается в сообщении Минобороны.

По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, фашисты расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные разных национальностей, в том числе женщины и дети.

"В 8 часов утра 19 сентября в лагерь прибыли из Таллина закрытые грузовые машины. Были привезены: 800 человек русских военнопленных, 700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея из лагеря Лагеди, где их не успели уничтожить немцы (там, отступая в спешке, немцы расстреляли 440 человек)", – говорится в политдонесении Ленинградского фронта. Перед расстрелом узников заставляли искать дрова, сказав им, что в скором времени они будут отправлены в Германию. На самом же деле, каждый узник искал дрова для проведения массового сожжения заключенных.

На территории Эстонии немцы массово истребляли евреев, отмечается в политдонесении.

"За несколько дней перед своим бегством из Таллина немцы вывезли всех евреев в море и потопили", - говорится в документе. В Эстонии в 1943 году гитлеровцы организовали лагерь "Эреда" для евреев, согнанных туда не только из оккупированных районов СССР, но и из других стран, в том числе Польши. В начале августе 1944 года в лагере было уничтожено 2,5 тысячи заключенных, сообщается в донесении.

По оценкам специалистов, в Эстонии в годы Великой Отечественной войны гитлеровцами и их пособниками из числа местных жителей было убито около 61 тысячи гражданских лиц и 64 тысячи пленных советских воинов.

Выпад эстонских властей

Обнародование этих исторических документов произошло на фоне очередного антироссийского выпада официального Таллина. В среду глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что республика имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Созданная при Министерстве юстиции комиссия оценила ущерб примерно в 1,2 миллиарда евро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не приемлет понятие "советская оккупация", а также отвергает юридические претензии. По ее словам, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.

Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению российского дипломатического ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.

Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

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