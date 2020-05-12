Небольшой процент: у кого вырабатывается иммунитет к COVID-19

По данным ВОЗ, во всем мире более четырех миллионов зараженных коронавирусом, около 279 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Семь-восемь процентов переболевших коронавирусной инфекцией приобретают сильный, продолжительный иммунитет к болезни, при этом устойчивость иммунитета зависит от тяжести течения болезни, пишет РИА Новости со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU в США Анчу Баранова.

Баранова отмечает, что среди переболевших COVID-19 есть те, кто перенес вирус с температурой и кашлем, но антитела к коронавирусу не выработались. Эта категория пациентов справилась с болезнью с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. У таких переболевших нет иммунитета.

Помимо тех, у кого совсем не выработался иммунитет, и тех, у кого сформировались устойчивые антитела к коронавирусу, есть группа пациентов, у которых после болезни выработался слабый и не продолжительный иммунитет. У таких переболевших уровень антител может заметно упасть в течение месяца, соответсвенно возникает риск повторного заражения.

Как уточнила биолог, информация о формировании иммунитета у переболевших коронавирусом получена китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.

В Абхазии на 11 мая зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом, все инфицированные - студенты, вернувшиеся на родину из России. Они проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице.

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