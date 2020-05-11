Разработан калькулятор вероятности смерти от COVID-19

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода от коронавируса, пишет РИА Новости.

Отмечается, что программа учитывает возраст, пол и информацию о четырех хронических заболеваниях - сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

Как рассказал главный разработчик калькулятора, доктор медицинских наук Петр Бандош, последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее одного процента от общего числа летальных исходов от COVID-19.

В ходе тестирования программы, было установлено, что для мужчины 30 лет без хронических заболеваний риск умереть от коронавируса составляет 0,03%, а для женщины — 0,02%.

Так, в возрасте 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией возрастает до 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями - до 14,03%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

Читайте также: