02:26 12 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Важно:

Разработан калькулятор вероятности смерти от COVID-19

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
688 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200511/1030107284/Razrabotan-kalkulyator-veroyatnosti-smerti-ot-COVID-19.html

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода от коронавируса, пишет РИА Новости.

Отмечается, что программа учитывает возраст, пол и информацию о четырех хронических заболеваниях - сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

 

Как рассказал главный разработчик калькулятора, доктор медицинских наук Петр Бандош, последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее одного процента от общего числа летальных исходов от COVID-19.

В ходе тестирования программы, было установлено, что для мужчины 30 лет без хронических заболеваний риск умереть от коронавируса составляет 0,03%, а для женщины — 0,02%.

Так, в возрасте 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией возрастает до 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями - до 14,03%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Музыкант и филантроп: лидер группы U2 Боно отмечает 60-летие
COVID-19 ударил по военной верхушке США: вирус подозревают у командира Нацгвардии
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться