Разработан калькулятор вероятности смерти от COVID-19

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода от коронавируса, пишет РИА Новости.
Отмечается, что программа учитывает возраст, пол и информацию о четырех хронических заболеваниях - сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.
Как рассказал главный разработчик калькулятора, доктор медицинских наук Петр Бандош, последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее одного процента от общего числа летальных исходов от COVID-19.
В ходе тестирования программы, было установлено, что для мужчины 30 лет без хронических заболеваний риск умереть от коронавируса составляет 0,03%, а для женщины — 0,02%.
Так, в возрасте 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией возрастает до 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями - до 14,03%.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.
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