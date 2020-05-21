Более 20 миллионов просмотров набрала акция "Бессмертный полк онлайн"

Всего на участие в проекте было подано около трех миллионов заявок, не все анкеты еще обработаны модераторами-историками.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Трансляция "Бессмертного полка онлайн" набрала более 20 миллионов просмотров с начала запуска 9 мая.

Шествие "Бессмертный полк онлайн" идет на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko", и будет идти до последней поданной на участие в онлайн-шествии заявки.

Не все анкеты, поданные на участие в акции, еще обработаны. Так как модераторы не могут вносить правки в анкеты, они отправляют их на доработку, которую могут произвести только отправители.

Организаторы напоминают, что после исправления всех ошибок важно активировать внесенные правки, для этого нужно нажать кнопку "Опубликовать".

По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую линию проекта по номеру 8 - 800 - 20 - 1945 - 0. Она работает круглосуточно.

Участники "Бессмертного полка онлайн" обязательно получают оповещения на указанную при регистрации почту или в личных сообщениях в социальных сетях. В оповещении указано, когда именно можно увидеть их героев в онлайн-шествии.

В случае, если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка России предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих героев на Красной площади.

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" - Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

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