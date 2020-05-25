Названы вредные при коронавирусе лекарства

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов, которые обычно принимают при простуде, противопоказаны при коронавирусе, рассказала вирусолог Надежда Жолобак, пишет РИА Новости.

К таким препаратам относятся ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен.

По словам врача, французские исследователи пришли к выводу, что эти медикаменты делают организм более восприимчивым к вирусу. Они создают благотворную среду для коронавируса, и он легче проникает в легкие и приводит к воспалительным процессам и пневмонии.

Жолобак высказалась также против болеутоляющих средства и анальгетиков, так как и их влияние может привести к патологиям и осложнениям.

Доктор подчеркнула, что при появлении первых симптомов, в частности высокой температуры, лучше обращаться незамедлительно к врачу и не заниматься самолечением.

По данным ВОЗ, в мире более пяти миллионов зараженных коронавирусом, более 337 тысяч умерли.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них четырнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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