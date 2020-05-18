Проверено на хомяках: ученые доказали эффективность масок от COVID-19

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Китайские ученые из Университета Гонконга доказали эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, проведя эксперимент с хомяками, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
Специалисты соорудили специальную конструкцию, поместив в одну клетку трех здоровых хомяков, в другую - одного больного. В клетках установили вентилятор, чтобы "зараженный" воздух лучше циркулировал, между клетками поместили специальную масочную перегородку.
Масочный заслон устанавливали в трех вариантах: у клетки со здоровыми грызунами, со стороны больного хомяка и вовсе убирали.
В эксперименте участвовало 52 хомяка. Через неделю после эксперимента 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Однако в тех случаях, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски, заболели только два хомяка из 12 в противоположной клетке.
Авторы исследования уверены, что передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок, особенно при условии, что маски носят зараженные.
Читайте также:
-
Медицина не справится: санврач Гудауты предупредила, чем грозит несоблюдение самоизоляции
-
Разработан калькулятор вероятности смерти от COVID-19