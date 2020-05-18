Проверено на хомяках: ученые доказали эффективность масок от COVID-19

Медицинские маски помогают с высокой вероятностью снизить бесконтактную передачу вируса от человека к человеку.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Китайские ученые из Университета Гонконга доказали эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, проведя эксперимент с хомяками, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.

Специалисты соорудили специальную конструкцию, поместив в одну клетку трех здоровых хомяков, в другую - одного больного. В клетках установили вентилятор, чтобы "зараженный" воздух лучше циркулировал, между клетками поместили специальную масочную перегородку.

Масочный заслон устанавливали в трех вариантах: у клетки со здоровыми грызунами, со стороны больного хомяка и вовсе убирали.

В эксперименте участвовало 52 хомяка. Через неделю после эксперимента 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Однако в тех случаях, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски, заболели только два хомяка из 12 в противоположной клетке.

Авторы исследования уверены, что передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок, особенно при условии, что маски носят зараженные.

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