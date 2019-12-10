Новые махинации: Сочинская таможня задержала четыре авто с абхазскими номерами

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Сотрудники Сочинской таможни задержали четыре автомобиля с абхазскими номерами при попытке незаконного ввоза из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
Машины марок "MERCEDES BENZ E320", "BMW-325", "TOYOTA CROWN MAJESTA", "MERCEDES BENZ" ввозились в Россию как транспортные средства международной перевозки.
В ходе таможенного контроля выяснилось, что документы на машину были подделаны.
Отмечается, что владельцев данных авто "оформили" на работу в абхазскую фирму якобы водителями, выдав им трудовой договор, командировочное удостоверение, путевой лист и другие фиктивные документы. Мошенники вручили гражданам также бланки поддельных таможенных деклараций с поддельными печатями, уверяя, что с этими документами они беспрепятственно пересекут границу.
Владельцы авто пояснили, что планировали использовать их в личных целях. Информацию о продаже иномарок они получили из сети Интернет, где их привлекла низкая цена, гарантии "абсолютной безопасности" и "официальное оформление документов".
Согласно законодательству России использование заведомо подложного документа квалифицируется как уголовное преступление. Материалы по данному происшествию переданы по подследственности в отдел полиции Адлерского района УВД по городу Сочи.
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