МИА "Россия сегодня" запустило всенародную акцию в поддержку врачей

Цель акции – собрать истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на флагмане медиагруппы сайте ria.ru.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения России и Ассоциации волонтерских центров дало старт онлайн-акции "Пожалуйста, дышите!".

"В этом сражении не может быть неизвестных героев. Уверен, народная спонтанность в этом проекте даст всем нужную энергию - и тем, кому благодарны, и тем, кто благодарен", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Проект задуман в знак безмерной человеческой благодарности и для сохранения памяти обо всех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса.

"В условиях пандемии медики оказались на передовой. Уважение к врачу, медсестре, фельдшеру, санитарке, водителю скорой помощи в обществе значительно и справедливо выросло. Теперь каждый сможет отметить вклад конкретного специалиста в нашу общую победу над коронавирусом", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев отметил, что сотрудничество с "Россия сегодня" уже много лет помогает все большему числу людей узнавать о волонтерстве и благотворительности.

"Совместная акция "Пожалуйста, дышите!" - еще одна возможность выразить благодарность тем волонтерам-медикам, которые работают в больницах, тому огромному числу медработников, спасающим людей от коронавируса по всей России, возможность сказать, что сегодня #МыВместе", - считает Метелев.

Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

Портал акции "Пожалуйста, дышите!" начнет работу c 8 июня. На нем будут публиковаться фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Те, кто хочет рассказать о медиках, сотрудниках бригад "Скорой помощи", волонтерах, - их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут присылать информацию на адрес breathe@rian.ru.

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