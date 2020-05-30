Ухань не виноват: в Китае опровергли версию происхождения COVID-19

Китайские власти в конце декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний в Китае пришли к выводу, что первоначальным источником коронавируса был не рынок морепродуктов Хуанань в Ухане, пишет газета Daily Mail.

Специалисты изучили образцы животных, которые продавались в торговой точке в Китае, их результаты на коронавирус оказались отрицательными. Таким образом они не могли заразить покупателей.

"Выходит, что рынок был одной из жертв заражения", - заявил глава центра Гао Фу.

Ученые также подтвердили, что вирус возник в летучих мышах, и потом был передан человеку через "промежуточное животное". Тем не менее точное место заражения неизвестно.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

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