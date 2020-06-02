16:16 02 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.98
  • EUR76.78
Поиск

В Краснодаре за сутки подтверждено 79 случаев коронавируса, трое умерли

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (694)
43 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200602/1030251701/V-Krasnodare-za-sutki-podtverzhdeno-79-sluchaev-koronavirusa-troe-umerli.html

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Краснодарском крае умерли 36 человек с COVID-19.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Трое человек с диагнозом "коронавирус" скончались в больницах Краснодара, двое из них мужчины, одна женщина, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что общее количество инфицированных коронавирусом на Кубани с начала пандемии достигло 3987 человек, из них 2842 пациента уже излечились. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у 79 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

Карантин продлили в Краснодарском крае до 6 июня. Въезд в Краснодарский край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (694)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Погромы, беспорядки и мародерство: США охватили массовые протесты
Захватывающие кадры: истребители заправляются в воздухе
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться