Первые нарушения ограничений по COVID-19 нашли в отелях Сочи

Санатории с медицинскими лицензиями, которые обязались работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, открылись в Сочи с 1 июня.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Сотрудники министерства курортов Краснодарского края выявили шесть нарушений противовирусных правил при размещении туристов в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Были выявлены пять средств размещения, работающих с нарушениями существующих ограничений – постояльцев заселяли без командировочных удостоверений. В отношении этих объектов материалы направлены в Роспотребнадзор и полицию для принятия необходимых мер", - говорится в сообщении.

Также нарушения выявлены в одном из кемпингов в Лазаревском районе. Владелец нарушил действующие ограничения и разместил автомобиль с туристами на территории своего кемпинга, хотя пока кемпинги в курортных территориях региона работать не могут.

В ходе проверки в компетентные органы направлены материалы для принятия решения о наложении штрафа и приостановки деятельности кемпинга на 90 дней.

Сотрудники министерства курортов работают в городах, которые начали принимать отдыхающих – это Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский и Темрюкский районы.

В задачи мобильных групп входит контроль туристического трафика, проходящего через вокзалы и аэропорты. Сотрудники проверяют действующие санатории на соответствие требованиям Роспотребнадзора. У всех отдыхающих должна ежедневно измеряться температура. При организации питания и медицинских процедур должны соблюдаться принципы социального дистанцирования. Также требования предъявляются к персоналу здравниц, дезинфекции номеров, мест общего пользования и территории.

Еще одно направление работы мобильных групп – контроль исполнения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, которые затрагивают работу отелей, пляжей и других объектов курортной инфраструктуры.

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