Вступили в силу новые правила провоза наличных через российскую границу

В случае провоза крупной суммы денег теперь недостаточно будет просто заполнить таможенную декларацию.

Сухум, 4 фев – Sputnik. Вступили в силу новые правила провоза наличных денег для физических лиц через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, в том числе, входит Россия.

Если сумма перевозимых средств превышает 100 тысяч долларов, нужно будет не только подавать таможенную декларацию, но и предоставить документы, подтверждающие происхождение денег, сообщили в Федеральной таможенной службе России. Для этого необходимо будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии наличных со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, получение наследства).

Новые правила введены, чтобы не допустить перемещение через границу наличных, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Членами ЕАЭС сейчас являются пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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