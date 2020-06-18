Пешеходная тропа от Туапсе до Абхазии появится в нацпарке Сочи

Площадь Сочинского национального парка превышает 200 тысяч гектаров, что в два раза больше площади Гонконга и почти в три раза – Сингапура.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Пешеходная тропа от Туапсе до Абхазии появится в национальном парке Сочи для привлечения туристов, сообщается на сайте национального парка Сочи.

В Сочинском нацпарке прошло совещание Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Обсуждалась возможность создания новых туристических маршрутов, которые пройдут по территории Сочинского национального парка, в том числе пешеходной тропы от Туапсе до Абхазии.

"На территории нацпарка планируется создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией. На данный момент проводятся проектные работы, обсуждаются объекты показа, которые могут быть расположены на маршруте", - говорится в сообщении.

В парке планируют также организовать туры на автомобилях повышенной проходимости (джиппинг) к труднодоступным селениям и объектам национального парка. На горных реках, расположенных на территории парка, может быть организован сплав на плотах – рафтах (рафтинг).

Все новые маршруты будут созданы с учетом самых строгих требований природоохранного законодательства.

На его территории Сочинского нацпарка расположено около 150 крупных туристических и рекреационных объектов.

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