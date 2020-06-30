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За сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (733)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200630/1030437488/Za-sutki-v-Rossii-vyyavleno-6-693-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из всех вновь выявленных случаев заболевания 30,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровело 9 220 человек. За весь период пандемии установлено 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более десяти миллионов заболевших. За весь период пандемии скончался 501 281 инфицированный, 5,1 миллиона человек выздоровели.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (733)


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