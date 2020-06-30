За сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из всех вновь выявленных случаев заболевания 30,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровело 9 220 человек. За весь период пандемии установлено 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более десяти миллионов заболевших. За весь период пандемии скончался 501 281 инфицированный, 5,1 миллиона человек выздоровели.

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