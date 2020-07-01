Опубликованы первые данные экзит-поллов по голосованию по поправкам в Конституцию

В России закрылись все участки для голосования по поправкам в Конституцию. ЦИК продолжает подсчет голосов и подведение итогов.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал первые данные экзит-поллов по голосованию по поправкам в Конституцию, пишет РИА Новости.

Согласно опубликованным данными, 71,2% россиян сообщили, что поддержали поправки, 28,3% опрошенных заявили, что проголосовали против.

Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ по предварительным данным достигла 65%.

В Абхазии голосование по поправкам завершилось в 20:00 в посольстве России в Сухуме. В настоящее время ведется подсчет голосов. Последняя информация о явке была предоставлена посольством по состоянию на 14:00 и составляла более 1300 проголосовавших.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.

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