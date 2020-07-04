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Опубликован обновленный текст Конституции России

© Sputnik / Николай Хижняк
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200704/1030469206/Opublikovan-obnovlennyy-tekst-Konstitutsii-Rossii.html

В среду 1 июля состоялось голосование по поправкам в Конституцию России. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Беслан Камкия
© Фото : Facebook/Беслан Камкия
Камкия о поправках в Конституцию РФ: могут простимулировать поправки в Конституцию Абхазии

Всего в Конституцию внесены 206 поправок. Ключевые из них касаются социальных вопросов и гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.

Отныне действует запрет на избрание президентом гражданина России, имеющего или имевшего гражданство другой страны либо вид на жительство там. Это ограничение распространяется на сенаторов, депутатов, высших должностных лиц регионов, руководителей федеральных государственных органов, уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров и так далее.

Конституция теперь находится в приоритете над международным правом, что позволяет Конституционному суду не исполнять решение международных органов, если они противоречат Основному закону.

Согласно внесенным поправкам, Госдума и Совет Федерации вправе осуществлять парламентский контроль.

Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова "подряд". Они не учитывают число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки. 

Президент России, по обновленной Конституции, формирует Совет безопасности и Государственный совет. 

Идея внесения изменений в Основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, "в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие". 

Итоговая явка на голосование по поправкам, которое состоялось 1 июля, составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).

Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Абхазии, также проголосовали по поправкам. 

За поправки в Конституцию проголосовали 2722 человека (92,15% голосовавших), против – 171 (5,79% голосовавших) и еще 61 бюллетень признаны недействительными.

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