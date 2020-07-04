Трассу Джубга-Сочи включат в опорную сеть российских дорог

Структурирование проекта новой трассы от Джубги до Сочи должно начаться в декабре, а в январе уже планируется обсуждение подходов к строительству объекта.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Новая трасса от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края будет включена в опорную сеть автодорог России, которую сформируют этим летом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса РФ Евгения Дитрих.

Проект трассы находится на стадии формирования, как и проект опорно сети автомобильных дорог России, в который планируется включить федеральные трассы, магистральные федеральные трассы и подъезды к различным важным объектам, крупнейшие важнейшие региональные трассы.

"Естественно, туда входит дорога от Джубги до Сочи по черноморскому побережью. Туда входят дороги, которые соединяют дорогу М4 "Дон" от Новороссийска до Анапы с Крымским мостом. Мы активно работаем на то, чтобы эта сеть была в едином качестве, в едином формате, так вот сейчас мы видим эту замечательную трассу. Эта сеть будет сформирована, думаю, к осени этого года", - отметил Дитрих.

Минтранс хотел приступить к структурированию проекта новой трассы от Джубги до Сочи в декабре, а в январе уже начать обсуждение подходов к строительству объекта.

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