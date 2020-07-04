20:15 04 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.50
  • EUR79.22
Поиск

Трассу Джубга-Сочи включат в опорную сеть российских дорог

© Sputnik / Виталий Тимкив
Новости
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200704/1030472308/Trassu-Dzhubga-Sochi-vklyuchat-v-opornuyu-set-rossiyskikh-dorog.html

Структурирование проекта новой трассы от Джубги до Сочи должно начаться в декабре, а в январе уже планируется обсуждение подходов к строительству объекта. 

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Новая трасса от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края будет включена в опорную сеть автодорог России, которую сформируют этим летом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса РФ Евгения Дитрих.

Проект трассы находится на стадии формирования, как и проект опорно сети автомобильных дорог России, в который планируется включить федеральные трассы, магистральные федеральные трассы и подъезды к различным важным объектам, крупнейшие важнейшие региональные трассы.

"Естественно, туда входит дорога от Джубги до Сочи по черноморскому побережью. Туда входят дороги, которые соединяют дорогу М4 "Дон" от Новороссийска до Анапы с Крымским мостом. Мы активно работаем на то, чтобы эта сеть была в едином качестве, в едином формате, так вот сейчас мы видим эту замечательную трассу. Эта сеть будет сформирована, думаю, к осени этого года", - отметил Дитрих.

Минтранс хотел приступить к структурированию проекта новой трассы от Джубги до Сочи в декабре, а в январе уже начать обсуждение подходов к строительству объекта. 

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Живой разговор: конференция Бжания в объективе Sputnik
Армейские игры "Мастера артиллерийского огня – 2020"
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться