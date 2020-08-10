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"Не по-братски": Захарова осудила задержание российских журналистов в Минске

МИД РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200810/1030730549/Ne-po-bratski-Zakharova-osudila-zaderzhanie-rossiyskikh-zhurnalistov-v-Minske.html

В воскресенье 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков начались несанкционированные акции протесты, в ходе которых в том числе были задержаны российские журналисты.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала задержание журналистов из России в Минске после президентских выборов в воскресенье 9 августа.

Захарова назвала действия белорусских правоохранителей непропорциональными в отношении российских журналистов.

"Сегодня 5 лет в должности директора ДИП МИД России. Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии", - написала представитель МИД РФ в своем аккаунте в Facebook.

Захарова подчеркнула, что журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания, имея разрешительные документы на легальную реализацию своей деятельности.

"Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове", - отметила российский дипломат.

"Это точно не по-братски. Так нельзя", - резюмировала Захарова.

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