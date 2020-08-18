Решение за Минфином России: названо условие новых выплат на детей до 16 лет

По данным Минтруда России, июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Августовские выплаты на детей до 16 лет будут назначены в зависимости от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского.

По мнению Рязанского, решение будет принято после возвращения премьер-министра России Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку.

"Будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты", — отметил Рязанский в беседе с Nation News.

Последнее слово, считает сенатор, будет за Минфином, так как в российском бюджете таких ресурсов на 2020 год не закладывали, к тому же оперативные правки, которые были приняты ранее не предусматривали третью выплату на детей до 16 лет.

Заявление на выплату за июнь и июль можно подать до 1 октября через портал госуслуг, через сайт ПФР или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Срок рассмотрения заявления - пять дней. На выплату денег отводится не более трех дней.

Право на единовременную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, на детей, имеющих российское гражданство.

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