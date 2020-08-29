Команда из Абхазии прошла испытание "Аварийный район" на "АрМИ-2020"

Результаты по соревнованиям "Аварийный район" будут известны предварительно 3-4 сентября после того, как все команды, участвующие на "Армейских играх", пройдут испытание.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Команда из Абхазии прошла испытание "Аварийный район" на "Армейских играх-2020", в своем забеге абхазские военные заняли первое место, сообщил корреспонденту Sputnik командир комендантской роты Минобороны Абхазии, майор Шаруан Бебия.

"Результаты в целом неплохие. По времени прошли "Аварийный район" за один час пять минут. К сожалению, не обошлось без штрафов. Были падения головного убора, за что штраф 20 секунд, непопадание в мишень - штраф 30 секунд. Мы выступаем впервые, ребята проявляют себя достойно. Этот год для нас ознакомительный. В следующем - подготовимся более основательно", - сказал Бебия.

Сегодня Абхазия соревновалась с командой из Комбоджи, в забегах также принимали участие военные из Беларуси и Мали. Всего этот этап соревнований должны пройти десять команд. Результаты будут известны после того, как все команды пройдут испытание.

Армейские международные игры проходят с 23 августа по 5 сентября. Церемония открытия состоялась 23 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области.

В первом заезде на соревнованиях по танковому биатлону команда из Абхазии заняла первое место. Согласно жеребьевке, в конкурсе "Танковый биатлон", абхазская команда соревновалась с военными из Лаоса, Таджикистана и Конго.

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