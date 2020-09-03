В России выявили 4995 новых случаев COVID-19

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. За последние сутки в России число новых заболевших коронавирусом составило 4995 человек в 83 регионах.
В Краснодарском крае выявлено 90 новых случаев зараженных COVID-19, из которых 60 женщин и 30 мужчин. Самому старшему из низ 85 лет, также среди инфицированных 10-месячный малыш и 14-летний подросток, сообщает региональное министерство здравоохранения.
В Краснодаре коронавирус выявлен у 40 человек, в Сочи – 11, в Тихорецком районе – шесть, в Динском и Северском районах – по пять, в Кущевском районе – четыре.
В Анапе, Геленджике, Туапсинском, Калининском и Славянском районах выявлено по два случая заражения.
В Ейском, Гулькевичском, Курганинском, Щербиновском, Каневском, Новопокровском, Усть-Лабинском районах, Горячем Ключе и Армавире выявлено по одному заболевшему коронавирусом.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 384 человека. Из них 138 выздоровели, четыре человека скончались.
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