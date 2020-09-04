"Спутник V" доставили в больницы России

Заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса поданы из более чем 20 стран.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Российская вакцина от COVID-19 центра Гамалеи развезена в медучреждения для пострегистрационных исследований, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора института Гамалеи по научной работе Дениса Логунова.

Отмечается, что в ближайшее время первые добровольцы ее получат.

"Она (третья стадия испытаний) только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования", - сказал Логунов в эфире канала "Россия 24".

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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