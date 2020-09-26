Пенсии и детские пособия в России будут поступать только на карту "Мир"

Получателям пособий и пенсий не на карту "Мир" рекомендуют обратиться в МФЦ и ПФР с заявлением о смене банковских реквизитов.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Россияне будут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир" с 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.

Уточняется, что граждане России, которые получают пособия на детей, должны обратиться в МФЦ и сменить банковские реквизиты для этих выплат, указав данные карты "Мир". С аналогичным заявлением должны обратиться пенсионеры в Пенсионный фонд по месту регистрации.

На национальную карту переведут начисления пенсии и другие социальные выплаты от Пенсионного фонда, а также различные выплаты на детей: единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка; ежемесячные — по уходу за ребенком, на детей в возрасте от трех до семи лет, на третьего ребенка и последующих детей и тому подобные.

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