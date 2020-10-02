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Парламент предложил провести в Сухуме переговоры сторон конфликта в Карабахе

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201002/1031040914/Parlament-predlozhil-provesti-v-Sukhume-peregovory-storon-konflikta-v-Karabakhe.html

Парламент Республики Абхазия выступил с заявлением в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Парламент Абхазии готов предложить Сухум в качестве нейтральной площадки для проведения мирных переговоров с участием парламентариев всех заинтересованных сторон, пишет "Апсныпресс" со ссылкой на заявление депутатов республики. 

Парламентарии выразили крайнюю обеспокоенность резким обострением конфликта в Нагорном Карабахе, отметив, что за несколько дней боевые столкновения переросли в полномасштабную войну.

"Жертвами становятся не только военные, но и гражданское население. Эскалация конфликта выходит за пределы зоны вооруженного противостояния, ставя под угрозу весь регион Южного Кавказа. Народу Абхазии близки и понятны чувства людей, переживающих в эти дни обстрелы и бомбардировки", - говорится в заявлении депутатов.

Парламент призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу цивилизованного переговорного процесса.

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Депутаты абхазского Парламента также обращаются ко всему мировому сообществу, лидерам государств и международным организациям с просьбой содействовать урегулированию нарастающего конфликта, не допустить неоправданных жертв с обеих сторон. 

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

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