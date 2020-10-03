Уроженца Абхазии будут судить в Сочи за хищение денег у пенсионера

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Жителя Абхазии обвиняют в хищении свыше 280 тысяч рублей с банковского счета пенсионера, его дело направлено прокуратурой на рассмотрение суда в Сочи, об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.
По версии следствия, в 2019 году 46-летний мужчина при случайных обстоятельствах познакомился с 80-летним жителем города Сочи.
Злоумышленник вступил в доверительные отношения с пенсионером, оказывал ему помощь, возил его на автомобиле по различным торговым объектам, оказывал мелкие бытовые услуги, в том числе помогал оплачивать коммунальные услуги с мобильного телефона потерпевшего с использованием программы переводов с банковского счета.
Узнав пароль от программы, мужчина в течение месяца перечислял с банковского счета пенсионера небольшие денежные суммы. Всего за указанное время похищено более 280 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в правоохранительные органы, которые установили лицо, причастное к преступлению.
Санкция за совершение указанного преступления предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
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