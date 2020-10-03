Реорганизация Сочинской таможни привела к очередям на границе Абхазии и России

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Очереди на российско-абхазской границе возникли из-за процесса реорганизации Сочинской таможни, сообщила на радио Sputnik пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Абхазии Кристина Гогия.
Согласно приказу Федеральной таможенной службы России от 27 марта 2020 года Сочинская таможня с 1 октября реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможни.
"Существующие на сегодняшний день затруднения на таможенных постах Сочинской таможни носят временный характер. В процессе этих реорганизаций (присоединение Сочинской таможни к Краснодарской - прим.) возникли очереди на МАПП Адлер автотранспортных средств из Абхазии в Россию", - пояснила Гогия.
Согласно приказу ФТС, четыре таможенных поста Сочинской таможни - Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП Адлер и МАПП Адлер, - будут переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.
При этом административные функции по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля перейдут в ведение Краснодарской таможни.
Это сделано для совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.
Как объяснили радио Sputnik в Сочинской таможне, реорганизация не повлияет на правила пересечения границы, график работы поста и документальное оформление.
Читайте также:
-
Около 500 нарушений выявила Сочинская таможня на границе с Абхазией с начала года