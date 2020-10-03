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Реорганизация Сочинской таможни привела к очередям на границе Абхазии и России

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201003/1031045245/Reorganizatsiya-Sochinskoy-tamozhni-privela-k-ocheredyam-na-granitse-Abkhazii-i-Rossii.html

В последние дни на автомобильном пропускном пункте по реке Псоу наблюдались очереди на въезд в Россию.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Очереди на российско-абхазской границе возникли из-за процесса реорганизации Сочинской таможни, сообщила на радио Sputnik пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Абхазии Кристина Гогия.

Согласно приказу Федеральной таможенной службы России от 27 марта 2020 года Сочинская таможня с 1 октября реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможни. 

"Существующие на сегодняшний день затруднения на таможенных постах Сочинской таможни носят временный характер. В процессе этих реорганизаций (присоединение Сочинской таможни к Краснодарской - прим.) возникли очереди на МАПП Адлер автотранспортных средств из Абхазии в Россию", - пояснила Гогия.

Согласно приказу ФТС, четыре таможенных поста Сочинской таможни - Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП Адлер и МАПП Адлер, - будут переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.

При этом административные функции по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля перейдут в ведение Краснодарской таможни.

Это сделано для совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.

Как объяснили радио Sputnik в Сочинской таможне, реорганизация не повлияет на правила пересечения границы, график работы поста и документальное оформление. 

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