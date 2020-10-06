В Дамаске открылось Посольство Абхазии в Сирии

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипломатические отношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Торжественная церемония открытия Посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике состоялась 6 октября в Дамаске.

На церемонии присутствовали члены абхазской делегации, прибывшие в Дамаск 4 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИД Абхазии (@mfaapsny) 6 Окт 2020 в 1:49 PDT

Ранее абхазская делегация провела встречи с представителями сирийского правительства. Было подписано соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Сирия признала независимость Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом 29 мая 2018 года.

В конце июля 2020 года президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.

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