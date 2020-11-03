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Мужчина пытался попасть в Россию из Абхазии по чужому паспорту

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201103/1031213909/Muzhchina-pytalsya-popast-v-Rossiyu-iz-Abkhazii-po-chuzhomu-pasportu.html

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по факту пересечения границы России без действительных документов на право въезда в страну.

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался выехать из Абхазии в Россию по чужому паспорту, сообщает пресс-служба ведомства.

"В пропуске через государственную границу России гражданину, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" было отказано, он задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Погрануправление возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в РФ.

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