Мужчина пытался попасть в Россию из Абхазии по чужому паспорту

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался выехать из Абхазии в Россию по чужому паспорту, сообщает пресс-служба ведомства.
"В пропуске через государственную границу России гражданину, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" было отказано, он задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы.
Погрануправление возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в РФ.
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