Ежегодный фестиваль "Апсны" пройдет в онлайн формате

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Илана Миквабия. Ежегодный фестиваль "Апсны" в связи с запретом на проведение культурно-массовых мероприятий в Москве пройдет в новом онлайн формате, рассказал Sputnik исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

"Традиционно фестиваль "Апсны" проводился летом, но в связи со сложившимися событиями, коронавирусной инфекцией, к сожалению, все культурно-массовые мероприятия в Москве запрещены, поэтому мы решили сделать фестиваль онлайн, идти в ногу со временем", - рассказал он.

По словам Барганджия, фестиваль будет проходить месяц, каждая передача будет выходить раз в неделю на платформе YouTube, всего их планируется четыре. Ссылка на онлайн фестиваль будет доступна на сайте Абхазской московской диаспоры www.abkhazmoscow.ru

"В этих передачах мы будем знакомить зрителей с нашими культурными и традиционными особенностями, будет показан фильм о христианстве в Абхазии, об архитектуре, об искусстве, покажем и малознакомые для туристов места, которые набирают в последнее время популярность", - отметил он.

В фестивале будут участвовать и известные абхазские деятели, с которыми ведущие фестиваля будут связываться онлайн и беседовать на различные темы, в том числе и на злободневную тему COVID.

Также на онлайн платформе будет и музыкальная часть, где выступят абхазские певцы и концерт группы "Ашьхардац", которая исполнит абхазскую фольклорную музыку в современной аранжировке. Планируется и передача наподобие "Смак", только в главной роли будет повар из абхазской апацхи, который будет учить зрителей готовить абхазские блюда в режиме онлайн.

Фестиваль "Апсны" впервые был организован в 2018 году. Цель фестиваля – знакомство жителей Москвы с традициями абхазов.

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