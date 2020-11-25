"Leon" в колесах: пресечена контрабанда сигарет из Абхазии

В трех покрышках иномарки, направляющейся в Россию, были обнаружены пачки сигарет "Leon", произведенных в Абхазии.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни пресекли нелегальный ввоз в Россию более 800 пачек сигарет, сообщает Служба города Сочи Краснодарской таможни.

На таможенном посту был задержан автомобиль марки HONDA HR-V.

В ходе досмотра при разбортировании шин были обнаружены произведенные в Абхазии сигареты с маркировкой "Leon". В трех покрышках находилось по 208 пачек сигарет, в одной шине находилось 206 пачек. Общее количество сигарет составило 830 пачек, 16 600 штук.

Водитель автомобиля, 26-летний житель Абхазии, объяснил, что перевозил незадекларированный товар по просьбе знакомых за вознаграждение, чтобы реализовать в России.

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Задержан автомобиль с «сигаретными» колесами

Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях.

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