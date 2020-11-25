"Leon" в колесах: пресечена контрабанда сигарет из Абхазии

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни пресекли нелегальный ввоз в Россию более 800 пачек сигарет, сообщает Служба города Сочи Краснодарской таможни.
На таможенном посту был задержан автомобиль марки HONDA HR-V.
В ходе досмотра при разбортировании шин были обнаружены произведенные в Абхазии сигареты с маркировкой "Leon". В трех покрышках находилось по 208 пачек сигарет, в одной шине находилось 206 пачек. Общее количество сигарет составило 830 пачек, 16 600 штук.
Водитель автомобиля, 26-летний житель Абхазии, объяснил, что перевозил незадекларированный товар по просьбе знакомых за вознаграждение, чтобы реализовать в России.
Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях.
Читайте также:
-
Осетр под мандарином: на границе с Абхазией пресечена попытка контрабанды рыбы
-
Контрабанда в белье: женщина пыталась незаконно ввезти в Россию сигареты