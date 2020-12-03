В авто и под одеждой: пресечены новые попытки контрабанды сигарет из Абхазии

СУХУМ, 3 дек - Sputnik. На автомобильном переходе таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни пресечены очередные попытки нелегально переместить сигареты из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба таможни.

Более 400 пачек сигарет пытались незаконно переместить граждане под одеждой и в автомобиле, отмечается в сообщении.

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет

В ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль марки LADA KALINA. При таможенном осмотре в салоне под задними пассажирскими сиденьями были обнаружены 150 пачек сигарет россыпью, в багажнике в пакетах находилось 65 пачек сигарет, в двух сумках с личными вещами были найдены еще 100 пачек сигарет. Всего из автомобиля было изъято 315 пачек (6300 штук) сигарет разных наименований с абхазскими акцизными марками.

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет

В релизе отмечается необычный способ переместить сигареты, который использовали пассажирки этого автомобиля. При проведении таможенного контроля у таможенников вызвало подозрение несоответствие объемов и пропорций их человеческого тела. В ходе личного досмотра было установлено, что у одной женщины под верхней одеждой, в области поясницы и по бокам, были спрятаны шесть блоков сигарет ROTHMANS INTERNATIONAL, другая таким же способом пыталась провезти под одеждой пять блоков сигарет VOGUE FRISSON.

© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет

Нелегальную табачную продукцию изъяли, образцы направили на товароведческую экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

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