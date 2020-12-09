Состояние пострадавшего при ликвидации последствий энергоаварии стабильно тяжелое

В ходе ликвидации последствий пожара на подстанции "Сухум-1" в воскресенье 6 декабря пострадал работник РУП "Черноморэнерго", через него прошла электрическая дуга.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Пострадавший при устранении последствий энергоаварии в Сухуме сотрудник РУП "Черноморэнерго" находится под наркозом в реанимации, сообщил Sputnik отец пострадавшего Зураб Аджинджал.

"Сын лежит в реанимации и он под наркозом, в искусственную кому пока его решили не вводить, очень много факторов, которые не позволяют говорить, что его жизни ничего не угрожает, тем более появился еще один фактор, у него что-то с давлением, сердцем. Врачи говорят, что он стабильно тяжелый и что вероятность неблагоприятного исхода выше 50 процентов", – сказал Аджинджал.

По его словам, общая площадь ожогов достигает 56 процентов, из них 20 процентов – это третья и четвертая степени ожога, также у 21-летнего юноши тромбоз верхних кровеносных сосудов на левой руке и трещины в лобной части головы.

"Он не получал удар током, через него прошла дуга (электрическая дуга – прим.), точка входа дуги – на левой руке, а выхода – на ноге. Это дуга, не ток, если был бы удар током, его не было бы в живых. Но в таких случаях тоже погибают, это несовместимая с жизнью травма, так она классифицируется, но нам повезло, он остался жив", - сказал он.

Пострадавший был вывезен в Краснодарский ожоговый центр, где 8 декабря ему провели операцию по пересадке кожи. В среду 9 декабря должна была пройти вторая операция, но из-за состояния здоровья пострадавшего врачи не решились ее сделать.

Сотрудник РУП "Черноморэнерго" пострадал при ликвидации последствий пожара на подстанции "Сухум-1" в воскресенье 6 декабря.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел 5 декабря в 5:20 утра. В результате пожара сгорело все оборудование, которое находилось в здании подстанции. На ликвидацию аварии были брошены все силы РУП "Черноморэнерго" и СУЭС.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" оценивается в две-три недели.

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