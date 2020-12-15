Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию вдвое превысил показатели 2019 года

В 2020 году, начале 2021 года ожидается рекордный ввоз до пятидесяти тысяч тонн цитрусовых из Абхазии в Россию.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Из Абхазии в Россию экспортировано 24 тысячи 800 тонн цитрусовых с начала сезона, это превышает показатели всего сезона 2019 года, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

Так, в 2019 году в Россию было ввезено с октября по февраль 12 тысяч тонн цитрусовых.

Отмечается, что в сутки таможенный контроль проходят до 700 грузовых автомобилей из Абхазии, нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер превышена в несколько раз.

"Пункт пропуска работает круглосуточно, в усиленном режиме. На въезд и выезд работают все 24 полосы движения. В целях увеличения пропускной способности пунтка пропуска в связи с растущим потоком транспорта используется реверсивное движение для проезда грузового транспорта", - говорится в сообщении ведомства.

Таможенная служба напоминает, что для физических лиц ограничение по ввозу в страны ЕАЭС товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составляет сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес 25 килограммов.

В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее четырех евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы. К тому же при ввозе цитрусовых свыше пяти килограммов обязательно наличие фитосанитарного сертификата.

Сотрудники таможни продолжают фиксировать нарушения при перевозке цитрусовых через российско-абхазскую границу. В основном пресекаются попытки ввоза цитрусовых сверх нормы, без документов, а также пытаются спрятать в мандаринах сигареты или алкоголь. С начала сезона таможенниками возбуждено почти 200 дел об административных правонарушениях, пресечен незаконный ввоз более 5000 килограммов цитрусовых.

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