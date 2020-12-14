Гражданин и начальник: Лагвилава о правилах перевозки мандаринов через границу

Радио Гражданин и начальник: Лагвилава о правилах перевозки мандарин через границу

Можно провозить с собой через российско-абхазскую границу беспрепятственно пять килограмм сельскохозяйственной продукции. Если груз составляет больше пяти килограмм, то необходим сертификат качества. Также один человек может пронести без декларации сельскохозяйственную продукцию весом не более 25 килограмм.

"Мандарины должны быть упакованы в ящики, которые должны соответствовать определенному стандарту, также в каждой прослойке должна быть бумага. Мандарины должны пройти лабораторные исследования, которые подтвердят их качество, то, что они не несут вред здоровью. Важно также, чтобы вывозимая продукция была выращена в Абхазии. Специалисты могут по цвету, размеру, товарному виду определить, что это абхазские мандарины. Если есть какие-то подозрения, мы можем сделать отбор образцов и направить в соответствующую лабораторию. Есть такой бренд, как абхазские мандарины и нам важно экспортировать качественную продукцию", - сказал Лагвилава в эфире радио Sputnik Абхазия.

По его словам, есть два пункта сертификации, один в Сухуме, а другой для удобства перевозчиков расположен на российско-абхазской границе на посту "Псоу".

Подробности в аудиофайле.

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