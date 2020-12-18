Нарушители правил погранрежима задержаны у границы с Абхазией

Иностранцы, которые прибыли для работы в селах Нижняя Шиловка и Веселое Адлерского района, находились в пограничной зоне без необходимых документов.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Семь граждан из бывших советских республик были задержаны за нарушение правил пропуска на границе России и Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Иностранцы находились в пограничной зоне без необходимых документов.

Ранее они прибыли на территорию региона для трудоустройства. Часть задержанных привлечены к административной ответственности. Они заплатят штрафы в соответствие с КоАП РФ.

Пограничное управление напоминает, что для беспрепятственного пребывания в пограничной зоне все иностранные граждане, кроме документов, удостоверяющих личность обязаны иметь при себе соответствующий пропуск.

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