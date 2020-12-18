15:16 18 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.32
  • EUR89.83
Поиск

Нарушители правил погранрежима задержаны у границы с Абхазией

© Sputnik / Евгений Биятов
Новости
Получить короткую ссылку
41011
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20201218/1031481824/Narushiteli-pravil-pogranrezhima-zaderzhany-u-granitsy-s-Abkhaziey.html

Иностранцы, которые прибыли для работы в селах Нижняя Шиловка и Веселое Адлерского района, находились в пограничной зоне без необходимых документов.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik.  Семь граждан из бывших советских республик были задержаны за нарушение правил пропуска на границе России и Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Иностранцы находились в пограничной зоне без необходимых документов.

Ранее они прибыли на территорию региона для трудоустройства. Часть задержанных привлечены к административной ответственности. Они заплатят штрафы в соответствие с КоАП РФ.

Пограничное управление напоминает, что для беспрепятственного пребывания в пограничной зоне все иностранные граждане, кроме документов, удостоверяющих личность обязаны иметь при себе соответствующий пропуск.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Топ событий 2020 года
Путин: Россия должна быть сильной, чтобы не допустить переписывания истории
График выплат российских пенсий в Абхазии: декабрь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться