Россотрудничество в Абхазии отметило вклад соотечественников в борьбу с COVID-19

Общественные организации оказали помощь российским соотечественникам в Республике Абхазия в период пандемии.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха поблагодарил общественные организации "Русская община Абхазии", "Черноморское Казачье Войско Абхазии", "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий" и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество" за вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Россотрудничества.

Чеха отметил важность оказания организациями помощи российским соотечественникам в Республике Абхазия в период пандемии.

Эти организации в рамках Движения "Мы Вместе" совместно оказывали адресную помощь социально-незащищенным слоям населения, многодетным семьям, нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также Минздраву Абхазии и российским соотечественникам, проживающим в республике.

Отчет о совместной деятельности этих организаций направлен в адрес посла России в республике Алексея Двинянина и руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха.

В документе, в частности, говорится, что общественные организации за счет собственных средств занимались приобретением продуктовых наборов и лекарств для семей социально-незащищенных слоев населения, которые обращались на единую горячую линию, созданную на базе четырех организаций.

Так, адресную помощь получили более 100 одиноких, пожилых соотечественников и матерей-одиночек, проживающих в Абхазии.

В преддверии 75-летия Великой Победы, организации соотечественников Абхазии поздравили 28 ветеранов ВОВ, которые получили материальную помощь в размере 10000 рублей.

Также была оказана продуктовая помощь 500 соотечественникам, проживающим в Сухуме, Сухумском, Гудаутском, Гагрском, Гулрпыпшском и Очамчырском районах.

В отчете отмечается, что "Русская община Абхазии" перевела на спецсчет Минздрава республики на целевое приобретение медоборудования для борьбы с коронавирусом 9150 000 рублей.

Ряд мероприятий был проведен в честь 75-летия Великой Победы: был запущен интернет-портал "Книга Памяти Абхазии", в Facebook создана группа "Бессмертный полк Абхазии онлайн", которая объединила более 500 участников граждан Абхазии и России, проведена международная акция "Свеча памяти", оказана поддержка в съемках пяти документальных фильмов "Моя война" с участием ветеранов войны.

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