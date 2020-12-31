Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Таможенный пост МАПП "Адлер" будет работать круглосуточно в период новогодних праздников с 1 по 10 января, сообщается на сайте Южного таможенного управления.
С 1 октября 2020 года Сочинская таможня была реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможне. Решение было принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.
Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП "Адлер" и МАПП "Адлер" переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.
При этом административные функции, связанные с совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля, перейдут в ведение Краснодарской таможни.
Читайте также:
-
Погранслужбы Абхазии и России обсудили работу пропускного пункта "Адлер"
-
Правила экспорта и статистика: интервью замглавы Таможенного комитета Абхазии