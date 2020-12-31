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Стал известен график работы таможенного поста "Адлер" в новогодние каникулы

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Южное таможенное управление опубликовало график работы таможенных постов в регионе своей деятельности в период новогодних праздников.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Таможенный пост МАПП "Адлер" будет работать круглосуточно в период новогодних праздников с 1 по 10 января, сообщается на сайте Южного таможенного управления.

С 1 октября 2020 года Сочинская таможня была реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможне. Решение было принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе.

Четыре таможенных поста Сочинской таможни: Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП "Адлер" и МАПП "Адлер" переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности.

При этом административные функции, связанные с совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля, перейдут в ведение Краснодарской таможни.

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