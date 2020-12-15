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Погранслужбы Абхазии и России обсудили работу пропускного пункта "Адлер"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201215/1031467526/Pogransluzhby-Abkhazii-i-Rossii-obsudili-rabotu-propusknogo-punkta-Adler.html

Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию уже превысил показатели прошлогоднего сезона вдвое. Всего с начала сезона в 2020 году экспортировано 24 тысячи 800 тонн цитрусовых, а в октябре-феврале 2019 года - 12 тысяч тонн.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Межведомственная встреча представителей пограничного отряда СГБ Абхазии с пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю с участием представителей таможенных органов двух стран состоялась в понедельник 14 декабря, рассказала на радио Sputnik пресс-секретарь Государственного таможенного комитета республики Кристина Гогия.

Представители погранслужб Абхазии и России обсудили на встрече вопросы ускорения пропускной способности на многостороннем автомобильном пропускном пункте "Адлер", а также упрощения таможенных формальностей для крупных экспортеров цитрусовой продукции.

"Были предложены такие пути решения этих вопросов, как максимальное взаимодействие в реализации таможенной политики путем тесного взаимодействия государственных контролирующих органов, представленных на российско-абхазской границе", - отметила она. 

Сбор мандарин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию вдвое превысил показатели 2019 года

Гогия добавила, что для ускорения прохождения таможенных процедур была введена практика, при которой каждому крупному экспортеру выделена отдельная проезжая линия, как на абхазской стороне границы, так и на российской.

"Мы стараемся не допускать хаотичности в расстановке автотранспортных средств крупных участников внешнеэкономической деятельности по экспорту цитрусовых. Наблюдается положительная динамика прохождения таможенных формальностей крупными экспортерами. Эта практика была введена недавно, и мы наблюдаем положительную динамику. То есть, процесс ускорился», - сказала Гогия.

Причинами заторов на границе по реке Псоу она назвала большое количество автотранспортных средств, пересекающих границу и большой объем экспортируемой цитрусовой продукции.

Гогия уточнила, что в ближайшее время планируется провести вторую межведомственную встречу по этим вопросам, на которой будут подведены итоги проделанной работы по взаимодействую государственных контролирующих органов.

Ранее Южное таможенное управление сообщало, что в сутки таможенный контроль проходят до 700 грузовых автомобилей из Абхазии, нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер превышена в несколько раз. Отмечалось, что пункт пропуска работает круглосуточно, на въезд и выезд работают все 24 полосы движения.

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