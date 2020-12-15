Погранслужбы Абхазии и России обсудили работу пропускного пункта "Адлер"

Экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию уже превысил показатели прошлогоднего сезона вдвое. Всего с начала сезона в 2020 году экспортировано 24 тысячи 800 тонн цитрусовых, а в октябре-феврале 2019 года - 12 тысяч тонн.

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Межведомственная встреча представителей пограничного отряда СГБ Абхазии с пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю с участием представителей таможенных органов двух стран состоялась в понедельник 14 декабря, рассказала на радио Sputnik пресс-секретарь Государственного таможенного комитета республики Кристина Гогия.

Представители погранслужб Абхазии и России обсудили на встрече вопросы ускорения пропускной способности на многостороннем автомобильном пропускном пункте "Адлер", а также упрощения таможенных формальностей для крупных экспортеров цитрусовой продукции.

"Были предложены такие пути решения этих вопросов, как максимальное взаимодействие в реализации таможенной политики путем тесного взаимодействия государственных контролирующих органов, представленных на российско-абхазской границе", - отметила она.

Гогия добавила, что для ускорения прохождения таможенных процедур была введена практика, при которой каждому крупному экспортеру выделена отдельная проезжая линия, как на абхазской стороне границы, так и на российской.

"Мы стараемся не допускать хаотичности в расстановке автотранспортных средств крупных участников внешнеэкономической деятельности по экспорту цитрусовых. Наблюдается положительная динамика прохождения таможенных формальностей крупными экспортерами. Эта практика была введена недавно, и мы наблюдаем положительную динамику. То есть, процесс ускорился», - сказала Гогия.

Причинами заторов на границе по реке Псоу она назвала большое количество автотранспортных средств, пересекающих границу и большой объем экспортируемой цитрусовой продукции.

Гогия уточнила, что в ближайшее время планируется провести вторую межведомственную встречу по этим вопросам, на которой будут подведены итоги проделанной работы по взаимодействую государственных контролирующих органов.

Ранее Южное таможенное управление сообщало, что в сутки таможенный контроль проходят до 700 грузовых автомобилей из Абхазии, нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер превышена в несколько раз. Отмечалось, что пункт пропуска работает круглосуточно, на въезд и выезд работают все 24 полосы движения.

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