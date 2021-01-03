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Российские разведчики сдали экзамены в горах Абхазии

© Sputnik / Константин Морозов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210103/1031563847/Rossiyskie-voennye-sdali-ekzameny-v-gorakh-Abkhazii.html

Армейцы продемонстрировали навыки владения рукопашным боем и современными техническими средствами разведки.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Более 200 военных российских разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к отработке специальных задач. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащими задействовано около 30 единиц техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины "Дозор", "Тигр", бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг". Прошла отработка приемов маскировки с использованием подручных средств и рельефа местности.

Военнослужащие уже сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем, использованию лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации "Грот-М".

"Разведчики также совершенствуют навыки использования переносных комплексов разведки и связи "Стрелец", особое внимание уделяется навыкам борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - отметили в пресс-службе.

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