Российские разведчики сдали экзамены в горах Абхазии

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Более 200 военных российских разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к отработке специальных задач. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащими задействовано около 30 единиц техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины "Дозор", "Тигр", бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг". Прошла отработка приемов маскировки с использованием подручных средств и рельефа местности.

Военнослужащие уже сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем, использованию лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации "Грот-М".

"Разведчики также совершенствуют навыки использования переносных комплексов разведки и связи "Стрелец", особое внимание уделяется навыкам борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - отметили в пресс-службе.

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