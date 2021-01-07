Конгресс утвердил победу Байдена в президентских выборах

В четверг Палата представителей и Сенат на совместном заседании утвердили голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах демократу Джозеф Байдену. Она была засчитана, так как он набрал более 270 голосов.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. В ходе обсуждения Байден получил 306 голосов выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп — 232 голоса. Заседание Конгресса несколько раз прерывалось: палаты расходились для обсуждения возражений относительно голосов в штатах Джорджия и Пенсильвания.Заседание, считающееся формальной процедурой, растянулось на несколько часов после того, как в здание Конгресса прорвались сторонники действующего президента, республиканца Дональда Трампа.

Он объявил, что никогда не признает поражение на выборах и призвал выходить на баррикады. Сторонники республиканца оправились к Капитолию и пытались его захватить, требуя отменить результаты президентских выборов. В Вашингтон выслали 3000 солдат Национальной гвардии. К республиканцам неоднократно применяли слезоточивый газ. Также силовики обнаружили две бомбы. Пострадали как минимум 5 человек, в том числе полицейский и одна девушка. Также протестующие напали на журналисты Ассошиэйтед Пресс.

В Вашингтоне был объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск). А Джо Байден заявил, что протесты являются атакой на американскую демократическую систему. Политик призвал президента Трампа выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания осады.

Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января.

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