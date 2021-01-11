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Вакцинацию "Спутник V" прошли более 1,5 миллиона человек

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (949)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210111/1031595199/Vaktsinatsiyu-Sputnik-V-proshli-bolee-15-chelovek.html

"Спутник V" одобрен в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии. Инициирован процесс регистрации вакцины в Евросоюзе.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Вакцинацию российским препаратом "Спутник V" прошли более 1,5 миллиона человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V", - отмечается в сообщении.

В России, по данным директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, по состоянию на 5 января вакцинацию прошли более одного миллиона россиян. При этом отмечается, что не было выявлено никаких новых нежелательных реакций на препарат.

Цена "Спутник V" составляет менее десяти долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, заявлял в интервью телеканалу RT президент республике Аслан Бжания. 

Ранее, в сентябре 2020 года, Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V".

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (949)

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