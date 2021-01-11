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Крымчане определели тренды будущего курортного сезона

© Sputnik / Алексей Павлишак
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Sputnik Абхазия
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Полуостров уже начал готовиться к встрече отдыхающих летом 2021 года, сделав ставку на новые направления.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. В нынешнем году будет реализован целый ряд новых проектов, в том числе позволяющих комфортно и безопасно отдыхать на природе - кемпинги, автокемпинги, экоотели, экодеревни, модульные отели, панорамные экомаршруты. Об этом рассказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Ряд проектов направлен на развитие и благоустройство пляжей, и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также стимулирование развития инклюзивного туризма. Мы сохраняем планы и на событийный туризм в 2021 году, но понимаем, что пока об этом говорить рано", - отметил чиновник.

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По его словам, одним из основных трендов наступившего года стала реабилитация и в целом оздоровление: "На это направляются сейчас основные усилия".

Как отметил Волченко, Крым является традиционным курортом по лечению и реабилитации заболеваний дыхательных путей. "В целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии", - заключил министр.

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