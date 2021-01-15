Адлерский суд вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков в Абхазию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали в пункте пропуска "Адлер" иностранного гражданина, пытавшегося перевезти наркотики из России в Абхазию.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Адлерский районный суд Краснодарского края вынес приговор по факту контрабанды иностранным гражданином наркотических средств через государственную границу, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

При личном досмотре указанного гражданина в пункте пропуска "Адлер" на выезде из России у него обнаружили пластиковый дезодорант, внутри которого находился резиновый пакет с наркотическим средством метадон (фенадон, долофин) в крупном размере.

Было проведено соответствующее экспертно-криминалистическое исследование.

Граждан признан судом виновным в контрабанде наркотического средства. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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