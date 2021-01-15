19:37 15 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Поиск

Адлерский суд вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков в Абхазию

© CC0
Новости
Получить короткую ссылку
30210
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210115/1031639513/Adlerskiy-sud-vynes-prigovor-po-delu-o-kontrabande-narkotikov-v-Abkhaziyu.html

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали в пункте пропуска "Адлер" иностранного гражданина, пытавшегося перевезти наркотики из России в Абхазию.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Адлерский районный суд Краснодарского края вынес приговор по факту контрабанды иностранным гражданином наркотических средств через государственную границу, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

При личном досмотре указанного гражданина в пункте пропуска "Адлер" на выезде из России у него обнаружили пластиковый дезодорант, внутри которого находился резиновый пакет с наркотическим средством метадон (фенадон, долофин) в крупном размере.

Было проведено соответствующее экспертно-криминалистическое исследование.

Граждан признан судом виновным в контрабанде наркотического средства. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский новый год: праздник Ажьырныхуа в селе Тхина
История чудесного спасения: пес пять дней провел в затопленном подвале
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться