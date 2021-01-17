"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная в России Центром имени Гамалеи.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Россия создала вакцину "Спутник V" и продемонстрировала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию коронавируса, пишет испанское издание французской газеты Monde diplomatique. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор статьи Федерико Куско считает, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление этого препарата из-за невежества относительно русской научной традиции.

"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", – отметил Куско.

Журналист подчеркнул, что создание вакцины "Спутник V" – это результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, западные "рассказчики" годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

"В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится", – выразил мнение автор статьи.

Куско добавил, что "Спутник V" сейчас распространяется по всему миру и, возможно, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.

В России в августе зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Позже была зарегистрирована и вторая росийская вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор". В марте ожидается, что в гражданский оборот поступит еще одна российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.