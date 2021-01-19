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Более 225 тысяч военнослужащих ЮВО будут привиты от COVID-19 за шесть месяцев

© Sputnik Сертач Каяр
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (962)
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Sputnik Абхазия
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В войсках Южного военного округа стартовала массовая вакцинация. Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" была доставлена на базу в Абхазию еще 2 декабря.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Более 225 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов Южного военного округа (ЮВО) получат вакцину от COVID-19 в первом полугодии, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / Виктор Толочко
Первая партия вакцины от COVID-19 доставлена в военные госпитали ЮВО

Вакцинацию пройдут также члены семей военнослужащих и гражданский персонал, всего около ста тысяч человек.

Массовая вакцинация в войсках ЮВО стартовала. Оба компонента вакцины получили более шести тысяч человек. Первым компонентом привиты более 17 тысяч человек. 

Отмечается, что до 15 февраля 2021 года медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тысяч человек.

Вакцинация проводится добровольно, на основании письменного согласия вакцинируемых и медицинских показаний военнослужащих и граждан.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (962)

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