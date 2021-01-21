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Бабич перешел в службу по контролю за экспортом оружия и стал генерал-майором

© Sputnik / Роман Владимиров
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210121/1031674759/Babich-naznachen-zamglavy-federalnoy-sluzhby-po-voenno-tekhnicheskomu-sotrudnichestvu.html

В ранге первого замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич курировал всестороннее взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Новый импульс: Аслан Бжания встретился с Михаилом Бабичем

"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в документе.

Другим указом Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.

В ранге первого замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич курировал вопросы всестороннего взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией. Он приезжал с рабочим визитом в Абхазию в августе 2020 года, проинспектировал объекты Инвестпрограммы в Ткуарчале, Сухуме, Новом Афоне, заявил о дополнительном финансировании некоторых из них. В рамках визита Бабича принял президент Абхазии Аслан Бжания.

  • Михаил Бабич посетил объект Инвестпрограммы - Ткуарчалскую ЦРБ
    © Foto / Сайт Министерства экономики Абхазии
  • Аслан Бжания встретился с первым замминистра экономразвития России
    © Sputnik / Бадрак Авидзба
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© Foto / Сайт Министерства экономики Абхазии
Михаил Бабич посетил объект Инвестпрограммы - Ткуарчалскую ЦРБ

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