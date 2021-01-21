Бабич перешел в службу по контролю за экспортом оружия и стал генерал-майором

В ранге первого замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич курировал всестороннее взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в документе.

Другим указом Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.

В ранге первого замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич курировал вопросы всестороннего взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией. Он приезжал с рабочим визитом в Абхазию в августе 2020 года, проинспектировал объекты Инвестпрограммы в Ткуарчале, Сухуме, Новом Афоне, заявил о дополнительном финансировании некоторых из них. В рамках визита Бабича принял президент Абхазии Аслан Бжания.