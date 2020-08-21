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Капитальный ремонт больницы в городе Ткуарчал

Озган: финансирование строительства больницы в Ткуарчале будет увеличено

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200821/1030800918/Ozgan-finansirovanie-stroitelstva-bolnitsy-v-Tkuarchale-budet-uvelicheno-.html

В пятницу 21 августа первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич посетил объекты Инвестпрограммы в Ткуарчалском районе и Сухуме. 

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Лимит финансирования строительства Центральной районной больницы в Ткуарчале будет увеличен, этот вопрос уже проработан, сообщила вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган в ходе инспекции объектов Инвестпрограммы в Ткуарчалском районе и Сухуме. Об этом сообщается на сайте Минэка. 

Строительство ЦРБ началось в 2017 году по Инвестпрограмме 2017-2019 годов и должно было быть завершено в ноябре 2019 года. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.

Однако в проекте не были предусмотрены забор, морг, здание столовой, прачечная, здание для размещения рентгеновского аппарата и лестничные перила.

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По словам Кристины Озган, в настоящее время ожидается получение заключения экспертизы на дополнительный перечень мероприятий.

Гендиректор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба отметил, что при своевременном финансировании работы на объекте планируется закончить до конца 2020 года.

Больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.

Михаил Бабич посетил объект Инвестпрограммы - Ткуарчалскую ЦРБ
Сайт Министерства экономики Абхазии
Михаил Бабич посетил объект Инвестпрограммы - Ткуарчалскую ЦРБ

В Сухуме российская делегация во главе с Михаилом Бабичем ознакомилась с ходом реализации Программы льготного кредитования среднего и крупного бизнеса в республике. В частности, первый замминистра экономразвития России посетил незавершенный проект - гостиничный комплекс ООО "Сухумская ривьера". 

Бюджет программы составил до 1,2 миллиарда рублей, условия финансирования: 10% годовых, срок кредита до 10 лет, собственный капитал - не менее 10%.

Как отмечает пресс-служба Министерства экономики, большинство проектов программы в настоящее время не завершены.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич прибыл в Абхазию с рабочим визитом в четверг 20 августа. Он проинспектировал объекты Инвестпрограммы в Гагрском районе и Новом Афоне. В тот же день у него состоялась встреча с главой государства Асланом Бжания. 

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