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В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение

© Sputnik / Алексей Куденко
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (972)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210125/1031695792/V-instruktsii-k-vaktsine-Sputnik-V-poyavilos-novoe-preduprezhdenie.html

Эффективность "Спутник V" выше 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии на болезнь пока недостаточно, следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Абзал Калиев
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"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", - говорится в инструкции.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (972)

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